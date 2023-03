Ahora está más que confirmado que la relación entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa no anda muy bien, sobre todo por las últimas declaraciones del jefe del ente acusador, en las que ha manifestado abiertamente su oposición a algunos puntos del proyecto de la “paz total” que impulsa el Gobierno Nacional al decir que se quiere beneficiar a narcotraficantes.

Precisamente, Barbosa estuvo en Noticias Caracol y lanzó pullas al mandatario que se ha quejado de sus declaraciones: “Llevamos 3 meses denunciando disminución en procesos y no se han tomado medidas. Cuando uno plantea esto, en redes el mismo presidente retuitea ataques contra el fiscal general diciendo que no podemos hablar, no decir lo que está ocurriendo. La solución no es decir que el fiscal se calle y no hable, estamos muy preocupados y no podemos volver a la situación que vivimos hace 20 años”.

El fiscal indicó cuáles son sus reparos con proyectos como la ley de sometimiento, pese a que él dice en el noticiero que está comprometido con la paz: “Nos quieren meter que la “paz total” es el inicio de negociaciones con actores políticos, eso he hecho y he levantado órdenes de captura de personas del Eln y Farc, pero eso no puede ser que se pretenda desocupar las cárceles. Eso sería una especie de anarquía”.

Fiscal Barbosa le responde a Petro: "Yo denuncié que se estaba legalizando la cadena del narcotráfico. Ahora el presidente me señaló que era una calumnia. Si es así, estoy esperando la denuncia penal para que me diga en qué consistió".

Finalmente, Barbosa le respondió en el citado medio al presidente, que lo acusó en Twitter sobre sus declaraciones de lo que el Gobierno pretendería hacer con las drogas: “Se mantiene la apertura mía hacia el diálogo, pese a que se intenta personalizar las discusiones. Yo denuncié que se estaba legalizando la cadena del narcotráfico. Ahora el presidente me señaló que era una calumnia. Si es así, estoy esperando la denuncia penal para que me diga en qué consistió”.