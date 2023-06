Este miércoles, Medicina Legal confirmó que el uniformado involucrado con el escándalo de las chuzadas se quitó la vida, pero eso no ha despejado todas dudas sobre la forma en la que todo ocurrió, pues se investiga incluso que hubiera sido inducido.

En ese sentido, Zuleta pidió evitar las suspicacias, y se dirigió principalmente al periodismo y al presidente Gustavo Petro, quien echó en cara que se confirmara la versión que él ya había adelantado días antes.

“Si hay algo doloroso que le pueda pasar a una persona es que se suicide alguien cercano”, comentó. “Eso siempre despierta muchas dudas: por qué lo hizo, por qué no contó, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, qué pasaba por su cabeza”, añadió, enfatizando en que “no hay suicidio bueno”.

Zuleta también recordó que se trata de un drama que lo tocó personalmente: “Todos los suicidios son dramáticos, de una u otra forma, pero más para la familia, porque el que se suicidó se fue, pero los que se quedan (o los que nos quedamos, porque mi padre, usted sabe, se suicidó) siempre quedamos con una cantidad de dolores, de recriminaciones, de culpas… Por qué no lo oí, por qué no estaba allí, por qué no hicimos esto o aquello… en fin”.

En ese sentido, primero se refirió al periodismo: “Deberíamos los periodistas parar el tema, dejar de politizar una tragedia y dejar de revictimizar a su esposa y a sus hijos menores. Y seguramente tiene hermanos, seguramente tiene padres”. Por eso, pidió “pensar un poco en los demás, en la tragedia que está viviendo esta familia, tragedia que los va a acompañar no un día, no un mes, no un año, eso es para toda la vida”.

Felipe Zuleta pide a Petro respeto a la familia del coronel Dávila

La editorial le reprochó duro al mandatario, que se ha referido en varias oportunidades a la muerte del coronel, pero más con un tono de desquite, echando en cara lo que había dicho al respecto.

“El propio presidente dice ‘ya después contaré las presiones’, párele hermano, párele”, le exigió Zuleta. “Si el presidente Petro hubiera padecido el suicidio de su hermano, o de su hijo, o de su padre, seguramente entendería que este ya no es un tema político”, agregó.

“Hay que bajarle, al menos por respeto a la familia del coronel. A una esposa, a unos hijos, a unos hermanos, a unos padres. Si eso es mucho pedir, entonces el periodismo se puteó”, concluyó.

