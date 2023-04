El panelista de esa emisora contó una anécdota reciente que tuvo en uno de los almacenes de la marca Only en Bogotá.

Indicó que hace mucho no iba y que por eso se llevó una grata sorpresa con un avance tecnológico que no esperaba de un lugar que mantiene un estilo bastante antiguo.

“Subí al sexto piso y me pareció fascinante cómo mandan la mercancía hasta el primer piso en unas canastas; eso me parece fascinante, esa tecnología del siglo XVII. Pero, oh sorpresa, cuando [al pagar] me llegó al celular la factura electrónica”, detalló Zuleta en Blu Radio.