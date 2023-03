La controversia surgió después de que La Silla Vacía publicara una especie de árbol genealógico de la familia presidencial, incluyendo en él una foto de la hija menor de edad del mandatario.

Petro protestó airadamente por ello, hablando de una “canallada” y suscitando una oleada de críticas y matoneo contra el medio de comunicación. Tan fuertes fueron las protestas que el mismo jefe de Estado tuvo que salir a calmar, pidiendo disculpas por las reacciones que había causado, pero sin retirar sus críticas.

¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada? https://t.co/C6DTy27OM2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2023

El caso puso sobre la mesa la discusión sobre los límites al uso de fotos de menores de edad en medios de comunicación, algo que no está permitido sin autorización de los padres, pero también cuando los mismos menores son utilizados por políticos y figuras reconocidas sabiendo que se les está exponiendo públicamente.

“Hay que dejar los niños por fuera de cualquier debate político”: Felipe Zuleta

En su podcast ‘El zuletazo’, Felipe Zuleta se manifestó sobre la polémica hablando justamente de quienes “exponen a sus hijos a la opinión pública”, pero cuando alguien usa sus fotos “es una canallada”.

En específico, resaltó que Petro “tampoco debería usar a su hija Antonella con fines políticos”, y recordó cuando la niña estuvo parada casi dos horas acompañando a su padre en el famoso discurso del balcón de la Casa de Nariño.

Zuleta explica que “la ley es clara en decir que hay que proteger la identidad de los menores cuando han sido víctimas de abusos o de delitos”. Aunque este no es el caso, insiste en que “los derechos de niños prevalecen” y sus fotos “no podrán ser utilizadas sin autorización de sus padres”.

“¿No puede utilizarla La Silla Vacía, pero puede utilizarla el presidente Petro? Sí, porque es su papá, pero no puede llamar a un medio de comunicación canalla”, añadió.

Asimismo, recordó que el mismo Petro “en no pocas oportunidades ha utilizado fotos de niños para un fin o para otro”, como cuando trinó fotos de menores huyendo de gases lacrimógenos en Popayán, en 2018. Y sin ir muy lejos, también pasó después del mencionado discurso del balcón, cuando su hija salió por todos los medios y en sus mismas redes, pero no pasó nada.

De ahí que la pregunta es si la molestia realmente es por la foto o porque la nota donde se publicó apuntaba a hablar de la familia presidencial por el escándalo del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro. Eso, allende de la discusión sobre si la publicación de la foto por parte de Presidencia permitía que se usara con fines periodísticos.

“Lo que pasa es que meterse con los menores, hijos o no del presidente, no me parece conveniente”, prosiguió Zuleta, recordando cuando el humorista Daniel Samper Ospina se metió con los hijos del expresidente Iván Duque. “Hay que dejar los niños por fuera de cualquier debate político”, agregó.

“Hay que ser prudentes. Los medios no estamos autorizados a hacer lo que se nos dé la gana, tenemos unos límites (…). Independientemente de si el presidente la expuso o no, lo conveniente es que nos abstuviéramos de meternos con niños, punto”, enfatizó.

El columnista también dijo que “el presidente está pasando por un momento complicado, difícil”, y muestra de ello es que “los mensajes que manda son erráticos” pues, según él, “defender a su hija menor y negar a su hijo [Nicolás Petro] parece una contradicción, ¿los hijos no son lo mismo?”.

“Si no quiere que se metan con la familia presidencial, no los traiga al escarnio público (…). El presidente tiene que aislar a su familia de la cosa política, inclusive a su propia esposa”, comentó Zuleta, pidiendo que “deje a un lado a su familia, gobierne y no meta a su familia en temas discutibles y polarizantes”.

Para el comentarista, “Antonella hasta ayer había pasado desapercibida”, y quien le subió el perfil fue el propio presidente, y recordó que varios de sus antecesores incluso solían sacar a sus hijos del país para evitar exposición.