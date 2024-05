La reciente expulsión del australiano Charlie Hardy por parte de Migración Colombia desde la ciudad de Santa Marta por la presunta violación de normas restrictivas relacionadas con la explotación sexual en Medellín, volvieron a poner en discusión las conductas qué extranjeros deberían tener cuando visitan el país.

Y es que según reveló el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, ya son 41 los extranjeros reportados por infringir la ley en la ciudad, en diferentes conductas. El mandatario recalcó que debe continuar el control por parte de las autoridades sobre el comportamiento de esta población para seguir trabajando por un turismo que agregue valor.

“En muchos de estos casos también son alteraciones, por ejemplo, al orden público, alteración a las normas de convivencia, ciudadanos que creen que pueden llegar entonces a la ciudad a hacer lo que quieran y entonces los vecinos no pueden dormir, la gente no puede estar tranquila, pues no, pues hay que poner orden de alguna forma”, expresó el mandatario.