El exalcalde de Medellín Daniel Quintero afirmó ser víctima de persecución por parte del actual alcalde, Federico Gutiérrez. En declaraciones difundidas a través de la red social X, expresó su preocupación por un helicóptero que sobrevoló su residencia, situación que catalogó como intimidatoria y un intento por parte de la alcaldía para forzarlo a abandonar la ciudad junto a su familia.

“Aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima, dijo el exalcalde.