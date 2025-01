El caso de Sarita Michel Vargas Vega, menor de 11 años que desapareció en Boyacá, ha conmocionado al país. La niña fue vista por última vez el martes 25 de diciembre de 2024 en la vereda Vanegas y desde esa fecha sus familiares le perdieron el rastro.

En la tarde del domingo 12 de enero, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo que sería el de la niña desaparecida. El cuerpo presenta señales de tortura, está en descomposición y fue hallado a dos kilómetros de la vivienda de la niña.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, los restos encontrados tienen trozos de la ropa que llevaba Sarita el último día que la vieron. Sin embargo, su identidad no ha sido confirmada.

Pilar Vega, tía de la menor, dijo este lunes que aunque la desaparición fue reportada tan pronto ocurrió, las autoridades atendieron el caso solo tres días después.

“No hemos tenido información del paradero de Sarita. Nunca tuvimos certeza de lo que sucedió con la niña”, dijo en diálogo con los medios de comunicación.

Los familiares de Sarita Michel Vargas Vega están a la espera del dictamen de las autoridades para confirmar si el cuerpo hallado en la vereda Vanegas de #Sogamoso corresponde a la menor. Pilar Vega Sierra, tía de Sarita.

La tía de la menor expresó su ilusión en que Sarita esté viva y que los restos hallados no correspondan a ella. “No sabemos si es mi sobrina. Los invito a que no desinformemos. Como familia aún no sabemos si es Sarita. Tengo la ilusión y la confianza. Esperamos que no sea la niña, que ella esté bien”.

Este lunes, personal forense lleva a cabo las verificaciones pertinentes para determinar si se trata de Sarita o no. Esa tarea se ha demorado porque el cuerpo hallado presenta un avanzado estado de descomposición.

Las primeras inspecciones a los restos encontrados en la vereda Vanegas revelaron signos de violencia y desmembramiento, lo que ha desatado una profunda consternación entre los habitantes de la zona.

