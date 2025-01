Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Hay incertidumbre en Sogamoso, Boyacá, por el hallazgo de unos restos óseos en zona rural del municipio, cerca a la zona en donde vive la pequeña Sarita Michel Vargas Vega, la niña de 11 años que se encuentra desaparecida desde el 25 de diciembre del 2024.

(Lea también: ¿Dónde está Sarita Michel? Estas son las hipótesis de la desaparición de la niña en Sogamoso)

Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso, manifestó en Noticias Caracol que “fue hallado un cuerpo en alto grado de descomposición. El CTI y la Fiscalía General de la Nación están haciendo todas las investigaciones y, así mismo, estaremos pronto a esperar la información que sea de Medicina Legal para poder identificar el cuerpo. Mientras tanto, todas las autoridades competentes están adelantando las investigaciones pertinentes para poder esclarecer los hechos”.

Por su parte, Fabiola del Pilar Vega Sierra, tía de Sarita Michel, explicó que: “No hay certeza de que sea la niña la que se encontró porque el cuerpo está en descomposición y no nos dejaron ver absolutamente nada. O sea no tenemos certeza de que sea la niña o no sea”.

Las autoridades de Sogamoso avanzan en la búsqueda de la menor y ofrecieron una recompensa por información que permita dar con el paradero de Sarita.

¿Cómo desapareció Sarita Michel?

La Navidad para la familia Vargas Vega trascurrió bajo una aparente normalidad, en Sogamoso, Boyacá. Sin embargo, en la madrugada del 25 de diciembre, la menor de 11 años desapareció de su casa.

La tía materna de Sarita, Pilar Vega, explicó en Noticias Caracol que el día que desapareció su sobrina: “Ellos [en casa de la menor] tuvieron un conflicto familiar, pero no con la niña, pero en ese suceso la niña sale de la casa. Desde el momento que ella salió de la casa y la salieron a buscar, después de 15 minutos que pasaron, a la niña no la lograron encontrar”.

Pilar agregó que: “No tenemos una pista clara, no hemos visto a Sarita en una cámara, en algo que nos dé certeza de que ya vimos la niña en cierta orientación”.

(Lea también: Macabro detalle encontrado en cuerpo de menor de edad en Boyacá, que sería de Sara Vargas)

Papas de Sarita Michel se pronunciaron

Leidy Tatiana Vega Sierra, mamá de Sarita Michel, narró el pasado 3 de enero que “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.

Ya van 19 días de incertidumbre, donde su familia no ha parado de buscar a la menor, quien este año cursará cuarto año de primaria y que, sin explicación alguna, fue vista por última vez en la vereda Vanegas, en Sogamoso.

El papá de Sarita Michel, Víctor Alfonso Vargas Riaño, sostuvo que: “Yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”.

Leidy Tatiana Vega, en medio de lágrimas, manifestó que: “Ya no puedo más, ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién acudir o cómo encontrarla”.

Lee También

La Alcaldía Municipal de Sogamoso viene liderando el proceso de búsqueda de la niña, apoyada por diferentes instituciones. Jorge Cárdenas, alcalde del municipio, afirmó que: “Se desarrollaron actos de búsqueda, incluso con caninos, para dar con el paradero. No se obtuvieron los resultados y se pasó la situación a la Fiscalía para que siga todo el desarrollo de la investigación. Se cerró el PMU, pero se generó la alerta constante de todas las alertas de socorro y también de la administración municipal”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.