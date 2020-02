El accidente se presentó el pasado 7 de agosto en una vía principal de la población de Ventaquemada, vereda Supatá (Boyacá), y Noticias Caracol reconstruyó parte de la tragedia.

Según contó la familia de Karen ella se dirigía hacia su colegio a cumplir con una presentación de baile relacionada con la celebración del Bicentenario, cuando fue embestida por el conductor de una camioneta que, de acuerdo con el noticiero, está adscrita al comando de la Armada y también iba para el evento.

José Yovany Barreto, padre de la menor, narró en el noticiero los momentos de angustia que vivió ese día cuando le avisaron del accidente, pues la pequeña quedó tendida a un costado de la carretera.

“Cuando llegué al lado, levanté el cabello y conocí que era mi hija. Yo la toqué y ella ya estaba tiesa, no se podía hacer nada”, dijo Barreto, y agregó que lo primero que hizo fue reclamarle al conductor: “Usted me mató a mi hija”.

“Me dijo: ‘Cuando vi a su hija fue ya encima del carro, y no alcancé a frenar’”, narró el hombre, que aseguró en el informativo que el conductor reconoció que iba a gran velocidad.

De hecho, la familia denunció que el infante de marina que conducía la camioneta, de placas EAM 037, al parecer transitaba a unos 120 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad en ese punto es de 50 kilómetros.

Caracol revisó el caso y encontró que el infante “se rehusó” a firmar el croquis y el informe policial del accidente, que desde ese día la familia Barreto no volvió a saber nada de él y que ningún representante de esa Fuerza Naval ha asistido a las dos audiencias de conciliación que citó la Procuraduría.

“Lo que he querido es que se haga justicia, pero ellos no aparecen. Al menos que pidan disculpas, o algo, pero no hacen nada, como si no hubiera pasado nada”, se lamentó el padre frente a las cámaras del noticiero.