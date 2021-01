El padre de Isis Margarita, el exconcejal de Bogotá por el partido Opción Ciudadana Álvaro Caicedo, habló con Noticias RCN y puso en duda que la joven tomara la decisión de suicidarse, pues dijo que tenía toda una vida por delante y muchas ganas de triunfar en la política.

“De 20 años, ya hablaba cinco idiomas, y fue candidata al Concejo de Bogotá”, recordó Caicedo, ya que su hija aspiró a una curul en 2016.

Un tío de la joven también se manifestó al respecto y aseguró, en el informativo, que la familia pretende “aclarar el motivo por el que la joven murió”, y que está a la espera de los resultados de la necropsia para establecer qué ocurrió.

El noticiero confirmó que los organismos de inteligencia están investigando por qué siguieron subiendo fotos y videos en las redes sociales de la joven días después de su fallecimiento, y un familiar explicó que las publicaciones se dieron cinco días después de la muerte.

La muerte de Isis Caicedo se hizo pública en medios de comunicación hasta el pasado 16 de enero, día en el que Alerta Bogotá informó del hallazgo de un cadáver en alto estado de descomposición dentro de un apartamento en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá.

Entre los primeros detalles que entregó la emisora se destaca que el cuerpo “no presentaba signos de violencia”, y un día después, el 17, se conoció que la joven al parecer vivía en ese apartamento con su pareja sentimental, que estuvo “ausente” durante los días que el cuerpo permaneció allí.

Otro dato que llamó la atención ocurrió en medio de la ceremonia de velación de Isis Caicedo, en la Funeraria Gaviria, cuando su padre (famoso por huir de la Policía por el carril exclusivo de Transmilenio) pronunció unas palabras que dieron muestra de la mala relación con su hija.

“Quiero agradecerles a todos por darle el cariño a mi hija que los padres no le dimos, y a sus amigos, por alegrarle los últimos días”, dijo Caicedo.

A su turno, la madre también le recriminó al exconcejal por, al parecer, no estar pendiente de la joven.

“Ojalá Álvaro, algún día, logre saber la hija que tuvo, porque eso me dijo Isis: ‘Mi papá no sabe la hija que tuvo, no la que tiene’. Y en 2018 me dijo: ‘Mami, morí para mi padre’”, reveló la mujer.