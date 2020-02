Según señalan, en las últimas horas arribaron a Bogotá, y venían conscientes de que serían sometidos a varios controles y a exámenes para descartar que tuvieran el coronavirus que genera alarma en China y en el mundo. Sin embargo, no fueron sometidos a ninguna revisión.

“El agente de Migración que recibe nuestros pasaportes, nos preguntó que de dónde venimos, le dijimos que veníamos de China, le pregunté que si había un tipo de control, dijo que no, que había unas personas de sanidad y que si queríamos nos llevaban para hacernos un chequeo; nos acercó a una silla, no pasaron cinco minutos y nos dijo que la gente de Migración estaba comiendo, que si no teníamos ningún síntoma podríamos seguir adelante”, aseguró Bautista, citado por Blu Radio.