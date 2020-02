View this post on Instagram

#Judicial | En las últimas horas ladrones ingresaron violentamente a la vivienda de la reconocida empresaria monteriana, María Teresa Hadda, líder también del Partido Centro Democrático @cedemocratico, en el barrio El Recreo, norte de la capital cordobesa. Las autoridades hacen las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos. Noticia en desarrollo…