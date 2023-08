Álex Char tiene dinero, maquinaria, carisma y popularidad y así se ve reflejado en la intención de voto de las próximas elecciones. Es una mezcla que lo hace parecer imbatible para ganar, de nuevo, la elección a la Alcaldía de Barranquilla. Pero más allá de Álex, en 16 años, en Barranquilla no han surgido movimientos o liderazgos que le compitan a Char o a los candidatos de su grupo político.

La casa Char tiene el control político de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, amplias mayorías en el Concejo y la Asamblea, seis congresistas. En lo económico, los Char son los dueños de los supermercados Olímpica, de la cadena radial Olímpica, del equipo Junior y del banco Serfinanza. En 2020, la revista Forbes tasó su fortuna en 382 millones de dólares.

(Vea también: Alcaldía de Barranquilla le cambió la cara al mejor colegio público de Colombia)

Además de todo lo que tienen a favor, los Char ganan cómodos las elecciones locales porque frente a ese poder no tiene ni un asomo de oposición. Se trata de un vacío que debilita la democracia local, y se explica por varios factores. Juegan el descrédito de la izquierda en la ciudad por varios casos de corrupción, la ausencia de proyectos políticos nuevos y porque los partidos tradicionales están debilitados y se terminan sumando al candidato de los Char.

El excandidato de la Alianza Verde y director de la Fundación Foro Costa Atlántica, Diógenes Rosero, dice que: “Aquí hay una hegemonía que no solamente incluye el poder del gobierno, sino que hay un poder económico y cultural que implica una transformación de la forma en la que se ve la democracia en los territorios. Estas hegemonías constriñen aún más las posibilidades de que salgan nuevos liderazgos”. Rosero también es parte de la red de expertos de La Silla Vacía.

En las últimas cuatro elecciones a la Alcaldía, el candidato de los Char ha ganado con amplia ventaja ante contendores débiles. En la ciudad vaticinan que la historia se repetirá, de nuevo, sin debate o contraste de ideas.

En las últimas cinco elecciones en Barranquilla, los rivales principales del candidato de la casa Char han sido figuras que vienen de la entraña del Movimiento Ciudadano, una fuerza de izquierda que fundó Bernardo “El Cura” Hoyos, exalcalde de Barranquilla condenado por corrupción.

El Movimiento Ciudadano llegó al poder en los años 90 con “El Cura”, presentándose como una alternativa a los clanes tradicionales de la ciudad. Su primera administración tuvo un enfoque social en las comunidades más pobres, a las que les arregló calles, llevó acueducto y alcantarillado. Su grupo político llegó a gobernar en cuatro periodos.

(Vea también:“¿Qué quiere, hijue…?”: restaurante trata a las malas a clientes y es furor en Colombia)

Sin embargo, la izquierda en Barranquilla se corrompió. La ciudad entró en una crisis financiera y de servicios públicos, y sus principales representantes fueron condenados por corrupción.

Un curtido político de la ciudad le dijo a La Silla: “El entierro de pobre que le dio Guillermo Hoenigsberg y ‘El Cura’ Hoyos al movimiento popular todavía está muy reciente. Aquí triunfó la izquierda primero que en Bogotá, pero se corrompió. Eso le generó un sinsabor a la clase popular”.

El fin de los gobiernos de izquierda en la ciudad llegó con Álex Char en 2007, en ese entonces un joven político que prometió darle un cambio a la ciudad. Estuvo apoyado por diversos sectores políticos, económicos y sociales que no querían más alcaldes del Movimiento Ciudadano.

(Vea también: H&M anunció avance inmenso en la región; “gran potencial” motivó a la reconocida empresa)

Lo llamativo es que desde el 2007, los principales contendores de Char y sus alfiles en la puja por la Alcaldía de Barranquilla han sido políticos que nacieron de las entrañas del movimiento de “El Cura” Hoyos: Máximo Noriega, Juan García, Rafael Sánchez y Antonio Bohórquez, que en esta nueva contienda es el principal contrincante de Char.

A esa situación, se le sumó este año electoral el escándalo de corrupción del hijo del presidente, Nicolás Petro, que justamente salpica a Máximo Noriega, que fue funcionario de la administración de Hoyos. Nicolás ya aceptó que recibió dinero ilegalmente para la campaña de su papá.

A ese descrédito de la izquierda, se le suma que el Pacto Histórico está dividido en tres candidatos. En la contienda está el candidato del Polo, Antonio Bohórquez, que tiene el sello del Pacto. Pero también está Rigail Romero, que fue avalado por la Colombia Humana (el partido de Petro en el Pacto) por haber ganado la consulta interna con 240 votos, y Ronald Valdés, candidato de ADA.

En las últimas cinco elecciones de la Alcaldía de Barranquilla la casa Char no ha tenido contendor de los partidos tradicionales, pues estos deciden sumarse al candidato de los Char. Ni el Partido Liberal, ni el Conservador, ni La U han llevado candidato propio en 16 años. Tampoco partidos más nuevos como el Centro Democrático.

(Vea también: “Ha sido una historia lamentable”: Sarabia dice que fue ella la que pidió cita en Fiscalía)

Los Char han tenido lazos estrechos con cabezas de los gremios y organizaciones civiles. El presidente del comité de Integremial Atlántico, que reúne a los principales gremios de la ciudad y el departamento, es Efraín Cepeda Tarud, hijo del senador conservador Efraín Cepeda Sarabia, aliado político de los Char.

El empresario, que prefirió no ser citado para evitar confrontaciones con los gremios y los Char, dice: “En el tema de la contratación hay muchas críticas al modelo por la falta de transparencia, pero tú no oyes a los gremios como Camacol o a la Cámara Colombiana de Infraestructura quejarse de que no hay apertura en la contratación para todos sus agremiados, sino que la contratación está concentrada en tres o cuatro contratistas”.

(Vea también: Hijo de Gustavo Petro, en mensaje a Laura Ojeda, revivió tema controversial sobre su papá)

Con ese panorama, en Barranquilla la mayoría da por descontado que Álex Char será alcalde por tercera vez. De concretarse, el charismo llegaría a dos décadas ininterrumpidas en el poder.