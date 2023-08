Salieron a la luz pública más detalles del millonario hurto que hombres armados cometieron en Guamo, Tolima. Según las víctimas, comerciantes de café, se movilizaban en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, cuyo director amenazaron a muerte, que está asignada al gobernador indígena Carlos Gilberto Gualteros. El gobernador les cobraría por cada viaje.

“Nosotros veníamos de Ibagué y el destino era Playarrica. El gobernador nos dijo que se tenían que ir por Ortega, porque tenían que marcar el GPS por esa ruta. Después de Gualanday, el gobernador le dice al escolta que él iba a manejar, entonces el escolta se pasó para el puesto de copiloto”, indicó Leydi Yurani Aguiar, comerciante. La mujer recalcó que ella iba con su esposo y tenían el dinero en un maletín.

“En Guamo, nos pararon unos hombres vestidos de policía. Empezaron a hacer preguntas, por qué llevaban un arma y el gobernador le explicó que él tenía guardaespaldas. El escolta les dijo a los supuestos policías que si querían una requisa, que fueran a un puesto de Policía”, relató la mujer.

Según el testimonio, el gobernador le ofreció 20 mil pesos a los supuestos policías, pero ellos no los recibieron. Aunque el escolta le indicó a Carlos que no abriera la puerta, él habría hecho caso omiso.

“El gobernador abrió el carro. Yo eché la plata para adelante y la tapé con una chaqueta, pero atrás ya había un carro del cual se bajaron cuatro hombres armados. Yo les decía que no tenía plata, porque en realidad esa plata era el patrimonio de nosotros. Les rogué que se llevaran la mitad, que mi esposo no iba a soportar esto, pero me encañonaron, me apuntaron y me decían que entregara la plata o me matarían. Nos dejaron en la quiebra y con deudas”.

El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que revise lo que sucede con los vehículos que están adscritos a la entidad. Asimismo, a que la Fiscalía investigue el millonario hurto.

El gobernador del Resguardo Indígena Pijao de Oro, Carlos Gilberto Gualteros, dijo: “Por algunas coincidencias se hace apuntar que yo fui la persona que cometió el hecho o fui cómplice. Mi reputación está en tela de juicio. Llevaba a la señora Yurani y al señor Luis porque ellos están aportando unos materiales para la pavimentación de una vía. Soy el más interesado en que haya una investigación exhaustiva. Que investiguen también a la Policía del Guamo”, dijo.

Luis Javier Gómez, esposo de Leydi Yurani Aguiar, explicó que debido a que en Playarrica no hay banco, los comerciantes viven una odisea para transportar dinero en efectivo: “A nosotros ya nos había robado en una buseta, también nos robaron una carga de café y 200 millones de pesos. Hace cuatro meses, Carlos Gilberto Gualteros, me ofreció el carro para transportar el dinero y todo iba muy bien. Nos sentíamos muy seguros. Mi hijo también usaba el carro. Él nos cobraba 500 mil pesos por cada viaje”.