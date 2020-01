La mujer de 27 años trabajó para la Alcaldía de Barrancabermeja y se conoció con el que iba a ser su esposo en 2018, mismo año en el que los médicos le detectaron un cáncer que le hizo metástasis en los ovarios y el hígado, informó Caracol Radio.

Meses después, en octubre de 2019, Carlos Gil acompañado del personal médico de la clínica de Chicamocha decidió hacerle la propuesta de la boda con una serenata; sin embargo, pese a que la joven salió en perfectas condiciones de la cirugía, su salud se deterioró y la ceremonia no se pudo dar, añadió la emisora.

“No es un #tbt, solo quiero que vean mi antes de la enfermedad que me quiso robar los sueños y la vida. Porque de ahora en adelante, van a ver lo que Dios me va a regalar; mi sanidad está hecha hace siglos, en la cruz me fue regalada”, publicó Quintero hace unas semanas en su cuenta personal de Facebook.