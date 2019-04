Ese documento, difundido justo después de la captura de Julian Assange, dice que Sergio Fajardo no quiso hacer “ninguna alianza anti-Uribe” por su buena relación con el expresidente Álvaro Uribe y con gente del uribismo.

En seguida, el senador Gustavo Petro aseguró, en su cuenta de Twitter, que la “misión” de Fajardo en las anteriores elecciones presidenciales era “impedir la derrota de Uribe y del país” y por eso incentivo el voto en blanco para la segunda vuelta, que terminó ganando Iván Duque.

Al respecto, Fajardo dijo en La FM que el cable no revela nada nuevo, pues siempre ha dicho que no está contra Uribe pero tampoco con él, y que, desde años, mantiene su independencia.

Y agregó, en la entrevista, que si votó en blanco fue porque no estaba de acuerdo con ninguno de los dos entonces candidatos que pasaron a la segunda vuelta, pero Petro, según Fajardo, no ha podido aceptar su derrota en las urnas.

“Expliqué porque no iba a votar ni por el uno ni por el otro. Cuando nosotros perdimos yo salí a decir: ‘Uno tiene que aprender a perder. No voy a decir que me hicieron trampa. Que les vaya bien a ellos’. Pero el señor Petro todavía no ha podido digerir que no ganó las elecciones y piensa que fue por culpa mía. No ha podido entender lo que ha pasado en el país. Sigue avanzando en una polarización, una cantidad de agresiones e insultos, pero yo no caigo en la trampa de salir a responder. Mientras, nosotros avanzamos en un país que necesita urgentemente reconciliarse”, dijo el exalcalde.