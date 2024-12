Luego de su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, Fabio Ochoa partió hacia Medellín para encontrarse con sus familiares. El vuelo arrancó hacia la capital de Antioquia, sobre las 8:00 del lunes 23 de diciembre.

(Lea también: Dejan en libertad a Fabio Ochoa, exmiembro del cartel de Medellín; no tiene requerimientos)

El exmiembro de uno de los carteles más grandes del narcotráfico que tuvo Colombia quedó en libertad al ingresar al país y no tendría problemas con la justicia.

“Terminado el proceso de control migratorio y tras constatar en nuestras bases de datos que no hay ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas, el señor Ochoa Vásquez quedó en libertad para reunirse con su familia”, indicó Migración Colombia.

Por otro lado, según informó Semana, ni la Policía Nacional ni tampoco la Unidad Nacional de Protección (UNP) le prestarán seguridad a Ochoa.

¿Fabio Ochoa podría participar de la “paz total” de Gustavo Petro?

Ochoa cumplió una condena de más de 30 años en Estados Unidos. Uno de los delitos que purgó tiene que ver con la muerte de Barry Seal, un piloto que fue informante de la DEA (Administración para el Control de Drogas).

Su papel habría sido decisivo en uno de los capítulos más violentos de Colombia, por lo que varios periodistas le preguntaron por una posible vinculación con la “paz total” de Gustavo Petro.

“No he pensado en eso. Yo soy un tipo de paz, pero no he pensado en eso”, respondió Ochoa.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.