Los últimos 13 días en Colombia se han presentado manifestaciones en varias ciudades del país que han provocado diferentes consecuencias a nivel social y estatal; aunque en las calles las personas se mantienen con firmeza en sus protestas.

Cali ha sido una de las ciudades que más ha sufrido por los bloqueos en las calles. Allí se ha impedido la entrada de alimentos y de gasolina a la ciudad, provocando un desabastecimiento en algunas zonas de la capital del Valle del Cauca, a donde el presidente de Colombia hizo una visita rápida en la madrugada.

Aunque muchas personas apoyan las manifestaciones, en las calles ya se han presentado enfrentamientos entre los habitantes de algunas zonas de Cali y los miembros de la guardia indígena, quienes reportaron nueve heridos luego de ser baleados en un sector de esa ciudad, a lo que ellos respondieron ingresando a un conjunto residencial a la fuerza.

En medio de todas las protestas y restricciones, hay falta de gasolina en la capital del Valle del Cauca, razón que ha obligado a las personas a hacer largas filas para obtener algunos litros a un alto precio.

Noticias Uno fue hasta esa ciudad y mostró de primera mano cómo se vive esta falta de combustible para los carros y motos. Entre las personas que entrevistaron habló un hombre venezolano muy indignado por la situación que vive Colombia.

“Nosotros venimos huyendo de Venezuela, de Maduro, de tanto aguantar hambre, de la fila, de que no hay gasolina, no hay comida, no hay nada, y ahora estamos aquí en la misma”, dijo este hombre que no fue identificado por el noticiero.