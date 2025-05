El pasado 2 de marzo, un objeto esférico de origen desconocido cayó en Buga, Valle del Cauca, causando incertidumbre entre los habitantes y expertos que buscan esclarecer su origen. Según información de Primera Página, la esfera metálica fue vista moviéndose de manera errática antes de impactar contra cables de alta tensión y aterrizar en la zona de Alto Bonito.

El objeto tiene aproximadamente 50 centímetros de diámetro y está recubierto por una superficie metálica con símbolos y circuitos integrados. José Luis Velázquez, radiólogo que ha examinado la esfera, indicó que no presenta soldaduras ni uniones visibles, lo que podría indicar que fue construida en una sola pieza. Además, los estudios de radiografía han identificado la presencia de 16 microesferas en su interior, organizadas alrededor de un núcleo central.

🚨 BREAKING – Friday’s tomography scans of the Buga Sphere uncovered an unknown internal structure and an aluminum hardness of 330HB on the Brinell scale, double that of standard aerospace aluminum.#Ufotwitter #bugasphere pic.twitter.com/aF1UWWOif1

