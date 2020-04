La mujer salió, este martes, del hotel donde estaba aislada desde el pasado 13 de marzo, luego de que le detectaran coronavirus tras llegar a Colombia de un viaje fuera del país.

Terminada esta pesadilla y superada la enfermedad, Peñuela fue trasladada en ambulancia hasta el edificio en donde vive con sus padres, pero al llegar allí se encontró con que no la dejaban pasar en la portería.

Por eso, la mujer decidió grabar un video para denunciar lo que estaba pasando.

“No me dejan ingresar a mi casa, al edificio Quintanar de La Loma, y en este momento me encuentro aquí afuera en la calle”, se queja la mujer, al tiempo que explica que su traslado fue “autorizado por la EPS Sanitas”.

“Me parece que es demasiado discriminatorio, demasiado pasado, porque yo me encuentro perfectamente bien de salud, y es lógico después de 47 días alejada en una habitación de hotel”, asegura Peñuela.

La exreina de belleza dice que “después de los resultados negativos” del COVID-19 estuvo “más de 15 días guardada”, y que por eso autorizaron su trasladado a la vivienda.

La familia de la mujer se quedó esperando su regreso al hogar, y por eso salió a defenderla de lo que considera es un “linchamiento social”.

“Han dicho muchas cosas falsas sobre ella. Hay mucha paranoia entre la gente. Todas las personas que han sufrido de esta enfermedad sienten la falta de solidaridad”, dijo una hermana de Peñuela, citada por el medio local Vanguardia.

Esta es la denuncia de la exreina, video que compartió la Radio Nacional en Santander.

#Local l Con este vídeo ex señorita #Santander, María Claudia Peñuela, denuncia que residentes del edificio en el que vive, no permitieron su ingreso pese a que la segunda prueba confirma que ya superó Covid-19.

👉 La ex reina fue trasladada en ambulancia para otro domicilio. pic.twitter.com/JlQWS1Zp9K

