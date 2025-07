Durante los últimos años, las denuncias por violencia contra las mujeres se han multiplicado y son muchos los casos que se conocen a diario de ataques contra ellas, intensificados por las redes sociales, espacios en los que los agresores pueden lanzar tratos indignos y amenazantes contra sus víctimas, ocultando su imagen.

Krys Valery Díaz, creadora de contenido y primera princesa del Reinado de Independencia Cartagena 2023, vive una pesadilla desde hace un buen tiempo. Uno de sus supuestos seguidores se ha dedicado a enviarle mensajes intimidatorios mediante las plataformas digitales.

Durante una transmisión en vivo, la exreina denunció que una persona la está persiguiendo en diversas plataformas sociales usando perfiles falsos en los que cambia su nombre y fotografía constantemente, para difamarla y amenazarla con ataques contra su integridad física en repetidas ocasiones.

La joven, bastante preocupada, contó que ese hombre sabe perfectamente dónde estudia, dónde vivió y sus movimientos diarios. Una de las intimidaciones que la tiene más aterrada es la de una aparente pretensión de arrojarle ácido en su rostro y cuerpo, pese a que ella desconoce el por qué de esas graves amenazas.

En la transmisión en vivo, Díaz expresó que una persona la amenazó y que no es la primera vez que le pasa:

“Hoy estaba transmitiendo en vivo y fui acosada cibernéticamente, y una persona me amenazó de echarme ácido. No es la primera vez que he sido acosada. Esta persona dijo datos de mí”, dijo la creadora de contenido.

Si bien señaló que ha bloqueado a esta persona varias veces, esa persona creaba perfiles supuestamente administrados por Díaz, en los que anunciaba que vendía “contenido íntimo“, situaciones que la exreina calificó como “absurdas”.

Díaz comentó que no ha “decidido qué hacer al respecto, porque para nadie es un secreto que la Policía cibernética en Colombia no sirve para absolutamente nada”, pues aunque logran ubicar a los responsables de esa amenazas, no ponen en práctica acciones para “evitar” esos acosos con la excusa de que “de eso se trata estar en redes sociales”.

La creadora de contenido cree que a pesar de ser una “persona bendecida” y a la que espera no le “pase nada”, no es “inmune” a que algo pase, por lo que continúa estudiando la situación para tomar medidas legales que den con la individualización de la persona que la está intimidando.

Díaz también lamentó que sean las mujeres de la industria del entretenimiento las que son más acosadas, mientras que los hombres se “dedican a hacer ‘streaming'” y grabar “videos para redes sociales” sin que haya alguien que les esté diciendo qué deben hacer o reciban amenazas y ataques contra su vida.

Finalmente, le echó una pulla a plataformas como TikTok, que permite que se hagan todo tipo de comentarios y “no los censuren”, pese a que infringen las reglas de la comunidad y ponen en riesgo a los creadores de contenido. Este hostigamiento constante ha afectado su vida personal y profesional, generando preocupación sobre la seguridad de las mujeres en espacios digitales.

