Ese día, el entonces jefe del Ministerio Público contraatacó a los señalamientos que le formularon sus detractores revelando algunos datos que solo se encontraban en dispositivos privados, por lo que no habría forma de que Martínez hubiera podido acceder a ellos sin orden judicial y contacto directo con los mismos.

“Cuando el fiscal reveló lo que María Jimena Duzán estaba conversando en privado, y lo que nosotros sabíamos que solamente estaba en nuestros celulares, yo me sentí un poco desnudada por él, en el buen sentido del término o en el malo, tómelo como quiera”, dijo la directora de Noticias Uno al periodista Julián Martínez en el medio Revelados.

“Néstor Humberto Martínez leyó conversaciones privadas de los celulares de los periodistas Cecilia Orozco Tascón e Iván Serrano, de Noticias Uno”

“Yo me sentí violentada en mi intimidad. ¿Por qué razón? Porque yo en ese momento supe que ese señor, Martínez Neira, o sus aliados, o sus agentes, o no sé quién, nos habían espiado, y sabían lo que nosotros habíamos conversado”, agregó.

Asimismo, habría pasado con mensajes de Duzán, y habría “dejado entrever seguimientos al senador Gustavo Petro”, indica Martínez, autor de un libro sobre las chuzadas del desaparecido DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Todo era parte de una estrategia para desprestigiar a la prensa independiente”

“Prefiero permanecer en silencio, lo cual no quiere decir ni que no me haya dado cuenta, ni que sea bobita, ni que no me haya dado cuenta, ni que me esté censurando”, concluye Orozco.

Robledo no se manifestó extrañado por estas acusaciones: “Que Martínez sea capaz de chuzar a alguien, no tengo la menor duda que sea capaz de chuzarlo. Debatí con él dos años y medio y no encontré una persona más inescrupulosa que Néstor Humberto Martínez”.

El periodista señala que todo esto no tendría piso de no ser por las revelaciones del investigador Gonzalo Guillén, que recientemente divulgó que “Néstor Humberto Martínez montó en la Fiscalía un aparato de chuzadas”, cuyos objetivos eran “magistrados de altas cortes, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y contradictores del Gobierno”.