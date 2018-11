Muy tarde, el jefe del ente investigador llegó al debate de control político citado por los senadores Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano por sus actuaciones en el caso de corrupción de la Ruta del Sol 2 y Odebrecht, y durante dos horas expuso sus argumentos para desvirtuar los testimonios de Pizano presentados en las últimas semanas.

En ese sentido, el Martínez se dirigió a Robledo para refutarle su intervención en la que aseguró que el “fiscal está untado hasta el alma en este negocio y que no tiene interés en que se sepa la verdad” del escándalo y dijo que iba a defender su honor.

“Solo Pizano, senador Robledo, podría resolver esta disputa. […] Dios existe, senador, porque yo no soy ateo, y anoche me hizo llegar unos audios donde el señor Jorge Enrique Pizano, no del 2015, no del 2016, no del 2017, senadores, del año 2018, de este año; en donde Pizano me dice que él no sabía de delitos y por lo tanto cómo puedo saber yo de los delitos”.

Aparte de mencionar a Dios, el fiscal Martínez no detalló cómo obtuvo los audios con los que se defendió y que según Lozano, son “piezas procesales que tienen reserva”.

Entre tanto, el funcionario aseguró que esos audios son del 23 de enero de 2018, y son de una declaración que hizo Pizano bajo la gravedad de juramento ante un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, los audios no funcionaron durante su intervención y decidió leer fragmentos de este testimonio:

– Investigadora: Existen informes suyos en su momento de que esos pagos… ¿Qué fue lo que a usted le pareció sospechoso de esos pagos?

– Pizano: Primero, esa información que ya fue informada a la Fiscalía, que no había pasado por su proceso de verificar, no cumplía los procedimientos de calidad que eran cumpliendo las tres ofertas y que no pasaba la verificación de Sarlaft, que era verificar esas cautelares. Y lo otro, ya cruzando los pagos, solicitaba copias de las órdenes de servicios de los contratos y eran contratos que se repetían o lo que llaman contratos espejo. Se repetían sus objetos sociales con diferentes empresas. […] Entonces, al solicitar esto nunca fue entregado por parte de los administradores, situación que se llevó a informar a Corficolombiana, a su presidente.

Otro fragmento del audio se escucha:

– Investigadora: Usted habla de todas las medidas que se tomaron a partir de 2016, ¿ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos o de pagos al margen de la ley con anterioridad a enero de 2017, internamente?

– Pizano: No, no tengo conocimiento, o sea del pedido del 2016 al 2017, no tengo conocimiento de algún pago de forma irregular.

En el siguiente, Pizano declara:

– Investigadora: ¿Hubo alguna anomalía que si bien pudiera ser una irregularidad que tuviera la conmutación de delito al interior del manejo de la concesionaria?

– Pizano: No, yo puse de presente a Corficolombiana de las anomalías presentadas en ciertos contratos de la concesionaría, como era de rigor.

– Investigadora: ¿Hubiera usted podido afirmar en su momento, en ese momento que detecta las anomalías e irregularidades, que pudiera estarse cometiendo un delito?

– Pizano: No tenía conocimiento que sí se hubiera cometido un delito como hoy posteriormente conocemos, pero simplemente informaba que esos contratos no habían sufrido un procedimiento e informe, […] y ellos debieron realizar las actividades como pedirle a su socio explicaciones de esos contratos y posteriormente fue la modificación de los estatutos de la concesionaria, pero cumplí mi obligación de informar.

Luego de leer ese fragmento, Martínez agregó, para reforzar su argumento:

“‘No tenía conocimiento que sí se hubiera cometido un delito’, eso es lo que dice Pizano en el año 2018, y yo sí tenía que saberlo en el año 2015, porque yo soy la pitonisa de los colombianos. ‘Y hoy los conocemos’, agrega Pizano, ¿y por qué los conocemos? Porque la Fiscalía General de la Nación, la que yo dirijo, hizo una investigación que logro determinar que esos contratos y muchos más eran para pagos de coimas”.

Con estos testimonios, el fiscal espera demostrar que Pizano no tenía certeza de que se estuvieran cometiendo delitos en la concesión de la Ruta del Sol 2 a cargo de Odebrecht, y dejar claro que permanecerá en su cargo.

Luego de la intervención del fiscal y de los senadores del Centro Democrático, la sesión terminó abruptamente en medio de la gritería de los senadores que reclamaban el derecho a la réplica, en especial los congresistas citantes, quienes recordaron la Ley Quinta en la que se establece su derecho a cerrar el debate.