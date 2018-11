El congresista del Polo Democrático hizo duras intervenciones junto a Gustavo Petro y Angélica Lozano, los otros citantes del debate de control político al Fiscal.

Robledo aseguró que la realidad de los sobornos de los que se está hablando “los pagó el consorcio de la Ruta del Sol 2, constituido por Odebrecht y por Corficolombiana Grupo Aval”, donde Sarmiento Angulo ejerce como presidente de la junta directiva.

Para visibilizar la relación del fiscal Martínez con “el hombre más rico del país”, Robledo difundió un documento en el que el funcionario indaga sobre la vigilancia que la Superintendencia de Sociedades puede ejercer sobre la concesionaria de la Ruta del Sol y la información que ya tenía esa entidad. El senador explicó:

“Es una carta del doctor Martínez Neira al superintendente de Sociedades, de marzo del año pasado cuando ya era fiscal. En esa carta, él dice que habla como un ciudadano en ejercicio y le hace unas preguntas relativas al poder de Luis Carlos Sarmiento en el consorcio de la Ruta del Sol. Unas preguntas que uno puede inferir de alguna manera que son para ayudarle al doctor Sarmiento Angulo y pide que la respuesta se la envíen a su apartamento, y él firma como ciudadano”. Robledo agregó:

“Aquí tenemos un fiscal que parece que en el día actúa de fiscal y en las noches actúa como abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que está gravemente comprometido en esta corrupción. Esto solo tumbaría a un fiscal en un país que no estuviera tan descompuesto como este”.

También hizo otras afirmaciones sobre esta relación:

– “La plata de Sarmiento y de Odebrecht, en este caso de la Ruta del Sol y de Navelena, corre por los bolsillos del fiscal Martínez. […] Además, que sus vínculos políticos con los involucrados nos dicen que no va a investigar nada correctamente, no sea que se tropiece equivocadamente con la verdad”.

– “Aquí no hay quién investigue porque el que tiene que investigar es Martínez, y él está untado hasta el alma en este proceso de corrupción”.

– “Es una pregunta que le hago, doctor Martínez Neira, ¿usted por qué permitió que los de Odebrecht se volarán de Colombia, y no solo eso, sino que no ha sido capaz de traerlos de vuelta?

– “Es evidente la coautoría de Néstor Humberto Martínez con la Ruta del Sol. No solo sus relaciones con Luis Carlos Sarmiento, sino con estos delitos de los que estoy hablando. Con 100.000 millones de pesos en sobornos”.

Este tema también lo mencionó la senadora Lozano: “Ustedes han podido ver las declaraciones de Luis Carlos Sarmiento que dice que la reforma tributaria está bien estructurada, ¿por qué no se pronuncia por Odebrecht?”.

La congresista de la Alianza Verde también señaló que Martínez “llegó a la Fiscalía a tapar los líos del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y de sus socios políticos Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras”.

Además, en los pasillos del Congreso también se llenaron de carteles como este:

El senador Gustavo Petro, por su parte, indicó que los sobornos de Odebrecht en Colombia llegaron a los 50 billones de dólares, pero que no se confesó toda la verdad.

En ese sentido, expuso en la pantalla este cuadro en el que muestra qué se ha investigado y qué no del caso Odebrecht.

Petro también aseguró: “Martínez quiere ser empleado de la Ruta del Sol. Aquí no es del Grupo Aval, sino del consorcio; quiere construir la estrategia de estabilidad jurídica. Es una fórmula que les permite a las empresas ir a un comité del Ministerio de Hacienda para blindarse de que el Congreso les permita más impuestos”. Y mostrando un documento como prueba, agregó:

“El señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht. Efectivamente, el señor Marco Harasic [representante de la Ruta del Sol] le responde y le dice que acepta, que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo y que, si tiene éxito, le paga 50 millones de pesos mas a título de comisión de éxito”.

Además, pidió que Martínez se aparte de la investigación del caso: “Que un fiscal ‘ad hoc’, independiente, nominado por la Corte Suprema, podría adelantar una investigación judicial seria hasta llegar a los responsables individuales que recibieron los sobornos, ya que sabemos quiénes los otorgaron”.

Con eso coincidió la senadora Lozano, que pidió un “grupo de expertos independientes” para adelantar la investigación”. Dijo que “no reemplaza al fiscal, ni a la Procuraduría, ni al CTI ni a nadie; pero sí son expertos de otros países que trabajarían en común apoyo con las entidades colombianas con un fiscal en propiedad”.

Y recogiendo el lema del presidente Iván Duque, indicó: “Señor Fiscal General de la Nación, renuncie. El que la hace la paga, y usted tiene que pagar”.

Lozano también dijo que “por sus conflictos de interés económico y político, Néstor Humberto Martínez no debió ser Fiscal”.

En la mitad del debate, Martínez hizo caso a la citación y apareció en el recinto del Congreso para defenderse.

Luego de la intervención del Fiscal y de los senadores del Centro Democrático, la sesión terminó abruptamente en medio de la gritería de los senadores que reclamaban el derecho a la réplica, en especial los congresistas citantes, quienes recordaron la Ley Quinta en la que se establece su derecho a cerrar el debate.