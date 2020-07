green

Esa información la dio a conocer El Tiempo, que dijo que Arlington Polo Ariza compareció ante la Fiscalía este jueves sobre las ocho de la mañana, nueve días después de que encontraran el cuerpo sin vida de su exesposa, en zona rural del corregimiento de El Llanito, de esa población santandereana.

“Hoy vengo a presentarme ante las autoridades en el proceso que se me adelanta. No tendría nada más para decir, pero que sepan que no he viajado a ninguna parte, siempre he estado en mi territorio habitual”, aseguró Polo Ariza a medios locales, declaración que recogió el periódico bogotano.

El hombre también lamentó, según Blu Radio, el que se le “haya acusado” del brutal asesinato de su expareja, y dijo que por esta situación le hicieron “un juicio en las redes sociales”. “Por favor, permitan que las investigaciones tomen el curso que deben tomar”, agregó.

El abogado que defiende al hombre, Mario León Arciniegas, contó que su cliente quedó formalmente vinculado a la investigación, y explicó que el divorcio de la pareja se dio en buenos términos.

“Es posible que se dicte medida de aseguramiento contra mi cliente, pero cuando terminan estos procesos, por lo general, quedan libres por falta de pruebas”, afirmó el abogado, de acuerdo con la frecuencia.

Aunque no se conocieron detalles del testimonio que entregó Polo Ariza ante la Fiscalía, El Tiempo habló con un familiar de la víctima que contó que el día de la desaparición su exesposo, que es integrante de la Unión Sindical Obrera, “llamó a los cinco minutos de que ella salió de la casa a decir que la estaba esperando abajo”, al parecer en un vehículo.

Esa misma versión la dio Rosa María, tía de la víctima, que en diálogo con Caracol Radio aseguró que un testigo le dijo que había visto a la mujer subiéndose a un vehículo.

“Un testigo que me llamó el domingo (19 de julio) a las 11 de la noche, me dijo: ‘Señora, yo vi a la chica que salió, pues como es bonita me quedé mirándola, y vi que se acercó a donde estaba una camioneta y un carro, lo que no sé es a cuál se montó”, afirmó la familiar.

Antes de salir de su vivienda, la emisora cuenta que Polo Ariza le dijo a su hija, de 19 años, que no tardaría en regresar, pero fue hasta el martes 21 de julio cuando se escuchó la alerta del hallazgo de un cuerpo “en estado de descomposición”, según reportó la Policía.

“Sí, es mi prima María Angélica Polanco Miranda, la persona que encontraron vía al Llanito”, confirmó una familiar de la víctima, que tenía tres hijos, uno de ellos de seis meses de nacido, y que dictaba clases para el colegio Santa Teresita del puerto petrolero.

El medio local Zona F Noticias publicó imágenes de la víctima y del que sería su excompañero sentimental.