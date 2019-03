La mujer desmintió la información a través de varios trinos en los que aseguró que ningún integrante de ese partido la ha contactado con ese propósito y que no tiene intenciones de participar en política.

Información emitida el día de ayer en #CódigoCaracol sobre posible candidatura mía al Concejo de Bogotá por @CeDemocratico es FALSA. Solicito @ZuluagaCamila @NoticiasCaracol RECTIFIQUE @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/Vdv7lUWeWq — Patricia Casas (@CasasPatriciaH) March 16, 2019

Sin embargo, algunas personas le respondieron con una entrevista en el que le preguntan por un escenario hipotético en el que la busquen de un partido político y si “se le mediría” a eso, a lo que ella respondió “claro que sí” y confirmó que ya se lo “han sugerido”. Este es el fragmento:

Casas amplió esa versión en una entrevista en Blu Radio en la que indicó que después de su denuncia pública por el maltrato intrafamiliar psicológico y económico de parte de Morris, “muchas mujeres en ese momento, se acercaron, se solidarizaron y en ese momento se sintieron identificadas”.

Según dijo, a causa de eso surgieron comentarios como: “Por favor no abandone este proceso”, “gracias por hablar”, “a mí me pasa lo mismo”, “por qué no se lanza a la política”, “por qué no se lanza al Concejo a alguna representación pública”, porque para ella “este es un delito que no tiene nombre ni rostro y se está permeando dentro de la sociedad”.

Puntualizó en que fue en ese contexto de su denuncia que surgieron esos comentarios “pero eso está alejado y opuesto a un ofrecimiento formal de un partido político”, indicó.

También dijo que lo que buscan es estigmatizarla y revictimizarla porque su abogado hace parte de la firma de Abelardo de la Espriella. También le contó a ese medio que llegó a él porque visitó muchos abogados que no la quisieron representar y que cuando le sugirieron al penalista ella lo buscó y él inmediatamente aceptó ayudarla.

Casas indicó también que “este rumor no pudo ser generado por el Centro Democrático” porque considera que “no es la intención de ellos convertir esto en una revancha”. Y agregó:

“El entendimiento es simple: ¿Quién se beneficiaria de hacerme ver como una mujer oportunista, clasista, manipulable y participe de un plan oscuro? ¿Quién se beneficiaria de desprestigiarme de esa manera? ¿Quién se beneficiaria de poner en tela de juicio y con eso desvirtuar toda la seriedad de todo mi proceso que es donde estoy concentrada?”.

Sin dar nombres y dejando la serie de preguntas abiertas agregó que en lo que está enfocada es en su denuncia y en defender los derechos de sus hijos.

Por último, señaló que el tema de las mujeres maltratadas “se convirtió en una causa y eso está por encima de la política”. Además, que ahora que tiene urgencia de encontrar un trabajo le encantaría ser útil desde una fundación, por ejemplo, o espacios similares.