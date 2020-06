green

“Si por mi fuera, yo colgaría a esos siete miserables de unos árboles bien altos”, dijo De la Espriella por medio de un video, opinión que hace parte de su columna que publica en El Heraldo.

El abogado dijo que este sería un castigo para los uniformados porque “no solamente han deshonrado el uniforme, sino que, además, han cometido uno de los peores crímenes, como es el de abusar de un menor de edad”.

Si bien el penalista no aclaró si su propuesta de colgar a los soldados, que tienen entre 18 y 22 años de edad, es hasta verlos morir, de todas formas dijo que así los manden a la cárcel varios años es difícil que se resocialicen.

“Esta gente que hace lo que estos miserables han hecho no tiene arreglo, no tiene retorno, por tanto, no tiene resocialización. Eso está probado científicamente”, dijo, y lamentó que no se les pueda aplicar la cadena perpetua, como anunció el presidente Iván Duque, porque la norma todavía no está en vigencia.

El abogado aseguró que, en este caso, el castigo a los soldados que ya aceptaron cargos de aplicarse con el Código Penal, que “comporta una pena de hasta 20 años de prisión por ese horroroso y espeluznante crimen”.

La opinión de De la Espriella tuvo eco en las redes sociales, y aunque varias personas le siguieron el juego de colgar a los responsables, hubo quien le dijo, como el excandidato a la alcaldía de Medellín Jorge Gutiérrez que esa no sería una buena solución.

“Abelardo, si los cuelgas de un árbol se mueren y todo igual”, escribió el político, que insistió con la cadena perpetua y lanzó una propuesta más brutal.

“Córtales el pene, así aprenden y queda una lección a lo Turquía, que el que roba le cortan la mano. Este país requiere seguridad, respeto y orden”, dijo Gutiérrez.

Lo cierto, por ahora, es que la Fiscalía anunció que pedirá una condena de entre 16 y 30 años de cárcel para los implicados, que tendrán que responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.