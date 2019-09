Pablo Hernán Sierra, exlíder del Bloque Casique Pipintá de Antioquia, es uno de los declarantes en contra de Álvaro Uribe en el proceso de manipulación de testigos y, en una entrevista con W Radio en la que confrontó a expresidente, le pidió que cuando él presente sus pruebas ante la Corte Suprema de Justicia, no se escape de las autoridades como lo hizo el guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Según Sierra, su argumento para tal afirmación es un video del año 1999 en el que se ve a Uribe en una reunión que establecía los métodos de trabajo de las Autodefensas, específicamente con líderes de su Bloque paramilitar.

“Lo que le quiero decir al expresidente es que no vaya a aplicar la de ‘Santrich’, es lo único que le digo”, dijo Sierra a la emisora.

“¿A qué se refiere usted?”, preguntó el periodista Julio Sánchez Cristo.

“A que se vuele como ‘Santrich'”, sentenció el condenado.

El exparamilitar explicó en su entrevista algunos detalles de la grabación que supuestamente tiene en su poder y que, para él, dejaría mal parado a Álvaro Uribe.

“Dejemos que el video hable por sí solo, el 2 de octubre lo presentaré en la Corte Suprema… La reunión fue en Puerto Berrío (Antioquia) entre el 98 y 99, el video dirá si el expresidente tiene la razón o la tengo yo. Si no estaba en Colombia, vamos a ver de quién es el video… Va a ser una prueba muy buena“, comentó Sierra.

Además, Pablo Hernán Sierra advirtió que el exmandatario engañó a muchos de los líderes de las autodefensas durante el proceso de paz que adelantó en su presidencia porque, después de terminado, los capturó de inmediato e, incluso, extraditó a varios de sus excompañeros.

“Le quiero decir al expresidente que yo sí fue capturado, como todos los negociadores de las Autodefensas, porque eso fue lo que Uribe hizo con nosotros: nos invitó a un proceso de paz, a los jefes nos puso seguridad y nos capturó a todos en simultàneo… eso es lo que el país no sabe. ¿Por qué él no cuenta eso? Que nos dejó tirados, que creímos en un proceso y enseguida nos capturó a todos“, añadió.

Ante esas afirmaciones, el senador del Centro Democrático aseguró que nunca sostuvo una reunión con paramilitares y que, en esa época (1998-1999) vivía en Inglaterra. Después, cuando volvió a Colombia, según él en el año 2000, las reuniones que hizo durante su campaña presidencial fueron públicas y no de carácter privado.

“En el año 98 yo vivía en Inglaterra, yo salí el 2 de enero exiliado, me fui con una beca y cuando regresé, en el 99 o 2000, hice una intensa campaña para la presidencia y todas mis reuniones fueron públicas y abiertas, nadie se reconoció como paramilitar”, dijo Uribe al medio.

Uribe también señaló que en el pasado publicaron un video de un evento público que hizo en su campaña presidencial en el que asistieron paramilitares, pero que él no lo sabía ni reconocía a los supuestos criminales.

“Siendo yo presidente mostraron un video de una reunión de campaña en Puerto Berrío y dijeron que habían paramilitares, es probable, la verdad yo no reconocí a ningún bandido, nunca acepté reuniones privadas y además no me las pidieron… había una delegación, los atendí un momento y de un video de esos hablaron mucho para acusarme”, rescató el senador.