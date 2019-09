Sierra asegura que está diciendo la verdad y la historia completa de este bloque (que asesinó a mucha gente) la escribió y está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

También señala que tiene un video que va a presentar el 2 de octubre próximo ante la Corte, en el que aparece Uribe en una reunión, realizada en Puerto Berrio entre 1998 y 1999, con ganaderos y paramilitares.

Ante esto, Julio Sánchez puso al aire, en La W, al expresidente para que respondiera ante las acusaciones de Sierra. Uribe dice que habló con sus abogados y ellos le dijeron que el exparamilitar que lo acusa no fue del bloque Metro, sino que estuvo en otro.

Además, sobre la reunión en la que habría participado con ganaderos y paramilitares, Uribe dice que en el año 1998 estaba viviendo en Inglaterra y salió el 2 de enero de ese año exiliado, prácticamente.

Además, asegura que en esas reuniones nadie se identificó ni fue reconocido como paramilitar.

“Nadie habló ese tema de paramilitarismo. Me reuní en varias partes del país con los ciudadanos, no tenía reuniones privadas, secretas, nunca las he tenido”, enfatiza Uribe.