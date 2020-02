green

Pero ese fue apenas uno de los señalamientos de Daniel Coronell contra Escobar Marín, pues también dijo en su columna de la revista que había recibido “a dedo” un contrato por más de 900 millones de pesos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adscrita al Ministerio de Transporte y que había estado preso en Estados Unidos por “usar tarjetas de crédito falsificadas y estafar a la gente con cheques”.

Escobar Marín decidió hablar de eso en Caracol Radio, en donde dijo que había guardado silencio frente a lo expuesto por Coronell, porque a raíz de la columna hablar es criminalizarse. “Porque este señor lleva ya muchos años y varias columnas con el mismo cuento y haciéndome mucho daño”, dijo Escobar Marín en la emisora.

“¿Qué registro judicial tiene usted en EE.UU.?”, fue lo primero que le preguntó Gustavo Gómez a Escobar Marín en la entrevista. “Yo cometí un error hace 20 años con una compañía de seguridad que teníamos, probábamos vulnerabilidades en sistemas, entramos al Bank Of America, y por ello pagué tres años”, respondió.

“Todo mi récord judicial lo puede pedir la Corte y ahí está”, agregó Escobar Marín. “Yo lo tengo en mis redes sociales. Mi único cargo fue violar la seguridad de Estados Unidos por medios electrónicos, por el cual pagué 27 meses. Y pagué mi error, pero nunca no robé ni tarjetas de crédito ni cheques ni nada de esas cosas”.

Preguntado por si ha sido instructor de personas que usan las redes para atacar o calumniar a quienes cuestionan al senador Uirbe, Escobar Marín respondió: “No, señor. Nunca. He sido ponente, he dado seminarios en todas partes del mundo en todo tipo de gobiernos. He estado en México, Brasil, España, Argentina, dando charlas de seguridad. Esa es mi experticia. Más bien enseñamos cómo identificar noticias falsas, cómo evitar que dañen la reputación”.

“Yo sí soy uribista”, agregó Escobar Marín. “Lo que hago lo hago por convicción, no me tiene que pagar para eso y ese es el fin de mis charlas. Y respeto mucho la labor periodística, pero también estoy en contra del periodismo malintencionado. Y si eso es razón para que varios periodistas lo ataquen a uno…”.

Mábel Lara dijo que tenía una foto de Escobar Marín con un saco donde dice ‘La bodega uribista’, y le preguntó: “Usted es el responsable de los trinos contra periodistas y opinadores en Colombia que no están de acuerdo con el Centro Democrático o con el expresidente Uribe?”.

“No, señora”, fue la contestación de Escobar Marín. “Yo tengo eso pues porque me causa risa que hoy en día usen la ignorancia digital que tiene la mayoría de a gente para hacer creer que existe una tal bodega uribista. Mis redes son ‘Colombia I love’. Todo lo que escribo lo escribo yo, y no escribo contra ningún periodista. Lo que pongo del señor Coronell es las cosas que él no ha respondido a la gente. A él le han cuestionado varias veces y tienen las pruebas de sus relaciones con gente que sí ha estado en el lado delincuencial”.

“Lo de la bodega uribista es ignorancia digital”, subyayó Escobar Marín. “Y los que transmiten eso deberían de estudiar más y ver a qué se refiere el término de bodega uribista. Ojalá tuviera tanto poder como para tener una bodega de… porque pues el término me imagino que será un montón de gente haciendo lo que uno diga”.