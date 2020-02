green

Y es que en esta versión de ‘Juanpis’ –el personaje creado por Alejandro Riaño como hipérbole del arribismo, el clasismo, la aporofobia e incluso la xenofobia– puede haber un mensaje oculto a simple vista: personas como las que él intenta parodiar comienzan a ser tan comunes que hicieron ver demasiado plana esta versión.

Riaño recibió comentarios muy disparejos. Algunos aplaudían una versión tan fiel de lo sucedido la semana anterior: “Gracias por desenmascarar, la falsa educación y cultura”, “muy buena representación de la querida señora esa” y “tan bien lo hizo que creen que fue él y no que es una simple parodia”, fueron algunos de los que lo felicitaban.

Sin embargo, también hubo quien, casi sin querer, dejó en el aire la sensación de que no tuvo gracia: “Yo no sé si mi sentido del humor está atrofiado, pero en este video no veo nada gracioso”, decía. ” Solo repite lo mismo que la vieja dice. Sinceramente no veo que haga algo que sea gracioso”, agregó.

¿Fue intencional? Quizá. El video dejó la impresión de que esta vez la escena original fue tan penoso que ni siquiera aguantó que el comediante le cambiara ni una línea a su diatriba ofensiva. Esta vez no hubo parodia, sino una imitación que parece llevar un mensaje claro: la mujer que insulta a venezolanos es el retrato fiel de ‘Juanpis González’ y de lo que el personaje intenta denunciar.

Así lo entendió alguien más, respondiendo a quien no le gustó: “La idea no es sacarle un chiste”, escribió. “Es decir lo estúpida y falta de educación [que fue] la señora”.

Eso sí, a renglón seguido otra persona incluso apoyaba la reacción xenófoba con un realismo difícil de refutar: “A todos les parece comiquísimo esto hasta que se les aparece uno con revolver para quitarles cualquier cosa”, decía.

En conclusión, esta nueva versión de “usted no sabe quién soy yo” hizo que quizá el humorista pensara que intentar mofarse de ella sería restarle gravedad y trivializar una conducta tan grave como ridícula. No tuvo mucho que agregar y se limitó a subrayar que ‘Juanpis’ se inspira en gente muy real.

