En la tercera sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital, el representante de los estudiantes Julián Báez leyó una denuncia que hizo el comité de Derechos Humanos de la institución, que se refería a una supuesta incursión del escuadrón antidisturbios en la universidad, el pasado viernes, y al “uso de fuerza desmedida” de la Policía.

Claudia López, que preside ese consejo, mostró videos de las agresiones por parte de encapuchados y aseguró que era falso que las autoridades habían entrado a la universidad, y que usaron fuerza desmedida.

Además, señaló que le parecía lamentable que un “supuesto comité de Derechos Humanos ni siquiera mencione, mucho menos condene, a los vándalos que atentaron contra la vida de cientos de ciudadanos con piedras y bombas molotov”.

En ese sentido, la alcaldesa cuestionó al estudiante por no rechazar esos actos violentos que, para ella, tuvieron que ver hasta con un “intento de homicidio”.

“Yo sí pido respeto para la ciudadanía y para Bogotá que paga con sus impuestos la Universidad Distrital para que la gente vaya a estudiar. […] No para que vaya y rompa los andenes. No para que vaya y tire bloques desde un piso séptimo para ver si algún día mata a alguien […]. No para que vaya y arme bombas molotov y las lance a los civiles o a la Policía. Para eso no es que pagamos impuestos en la Universidad Distrital”, aseveró la mandataria de la capital.