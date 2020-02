Un conductor que manejaba por la Avenida Circunvalar mostró que esta vía se encontraba inundada, por lo que los vehículos avanzaban a paso lentos.

En la avenida Caracas y en el centro de la ciudad también se reportaron inundaciones a causa del aguacero, que provocó el cese de disturbios cerca de la Pedagógica.

Un reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático señala que Chapinero fue la localidad más afectada por el aguacero.

A continuación, algunas imágenes del aguacero de este 24 de febrero:

En efecto me falló 🥺,¡qué aguacero! Menos mal@era el 30% de probabilidad de lluvia 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/KGMjDyW6do

El Aguacero que me esta cayendo

Negrita linda ya me tiene loco

Con este frió que me esta matando y el aguardiente queda ya muy poco

Ábreme la puerta mi negra… pic.twitter.com/Tb4sLOeKpv

— Pilandera (@pila_pilandera) February 24, 2020