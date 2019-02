El régimen ha asegurado que no permitirá la entrada de esos vehículos a su territorio porque sus habitantes no necesitan “limosna y acusó a la oposición de querer crear un “show mediático” para provocar una situación de violencia en la frontera.

Entre tanto, la mujer venezolana agregó en Noticias Caracol:

“Nos uniremos todos aquí en Cúcuta y llamo a todos los venezolanos que están en Colombia y que están en el exterior que vengan a apoyarnos para hacer llegar ese medicamento, esa ropa, esa alimentación”.

“Ellos dicen que mantendrán militarizado esto el viernes y que no salgamos a protestar, pero nosotros estamos llamando a todo el mundo a que salga este viernes desde las 5:00 a.m. para pedirles que dejen entrar la ayuda humanitaria”, dijo a Sputnik un vecino que prefirió no ser identificado.

Otra mujer, en medio de su desesperación, señaló en el noticiero: “Que Maduro deje de ser egoísta; él tiene la comida y tiene la plata, y no le importa la vida de los que están en el suelo”.

En las últimas horas, Maduro ordenó el aumento de efectivos de la fuerza venezolana con patrullas mortorizadas en el puente de Tienditas pese a que se esperaba un gesto de buena voluntad de su parte para permitir el paso de los 9 camiones que llegaron con las 100 toneladas de ayuda enviada desde Estados Unidos.

En los dos municipios fronterizos de la zona, Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira, también se aumentó el pie de fuerza. Por eso, otros ciudadanos les pidieron a los militares “que se pongan del lado del pueblo y dejen pasar las donaciones porque son necesarias”.

Sputnik afirmó que un grupo de manifestantes está concentrado en los predios del puente Tienditas que permanece bloqueado por un tractocamión y tres contenedores.

Juan Caicedo, vocero de Migración Colombia, dijo que el ejército venezolano puso el bloqueo en su lugar el martes por la tarde, y agregó que hay cámaras que monitorean la actividad en el puente, afirmó CNN.

Además, esa agencia conoció que se tiene previsto colocar al menos otros dos contenedores en este paso fronterizo.

En la mañana de este viernes, los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y el mandato interino de Juan Guaidó definirán la ruta para el paso de la asistencia humanitaria y “salvar vidas”.

¡Venezuela, vamos avanzando! Ya está llegando al centro de acopio en Cúcuta el primer avance de la #AyudaHumanitaria para atender a los venezolanos más vulnerables. La primera fase sigue con centros de acopio en tres países aliados.#AvanzaAyudaHumanitaria#VamosBien pic.twitter.com/HluLkv5xMk — Juan Guaidó (@jguaido) February 7, 2019

La tensión que se vive en la zona ya inquieta a las personas que están en la zona:

Nieve Duarte, de 67 años, le dijo a Sputnik: “Nos preocupa lo que pueda pasar, no ve que aquí estamos con nuestras familias, nuestros hijos y si llega a haber un enfrentamiento sería terrible; pero la verdad, también queremos que esa ayuda entre, que la gente pueda tener esos medicamentos que tanta falta le hacen”.