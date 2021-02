green

Todo el país vio cómo Verónica Machado, jefe de enfermería en el Hospital de Sincelejo, se convirtió este miércoles en la primera persona en recibir en Colombia la dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Los colombianos siguieron en directo no solo el momento preciso en el que Machado recibió la vacuna, sino los instantes previos con un despliegue inusitado de fuerza, con caravana militar incluida, para transportar casi mil dosis en la capital de Sucre.

Ya sentada y en disposición para la inoculación, la jefe de enfermeras estuvo con el hombro izquierdo descubierto para que le aplicaran la vacuna. Pero, antes de eso, se vio con un rictus de contrición, en el cual se puso la mano derecha sobre el pecho. Después diría, entre otras cosas, que sintió “un poco de miedo”.

La imagen, sin embargo, fue interpretada por otros de manera diferente. Por ejemplo, Laura Medina Ruiz, encargada de la prensa del expresidente Álvaro Uribe, publicó este miércoles por la mañana un trino en Twitter en el que pone la imagen de la enfermara Machado con la mano sobre su pecho al lado del logo del Centro Democrático, reconocida porque es una silueta de Uribe con una mano sobre el corazón.

Un minuto después, Medina Ruiz publicó otro tuit en el que asegura: “Buen momento para recordar que gracias al @CeDemocratico la vacunación será gratuita en nuestro país”.

El mismo expresidente Uribe, 45 minutos después, publicó en esa misma red social la foto de la enfermera Machado con la mano sobre su pecho, pero sin hacer ningún comentario.

Machado ha insistido en que ella no tiene ninguna filiación política. El hecho de ser escogida como la primera persona en ser vacunada en Colombia, lo atribuyó, en Blu Radio, a una “recompensa” por la labor como enfermera jefe dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) “luchando por salvar vidas, por apoyar a esos pacientes que necesitaban de mía. Por la entrega que les di, porque sí me entregué cien por ciento”.

¿Por qué puso el brazo izquierdo para que le pusieran la vacuna? Machado aseguró en la emisora, antes de que la vacunaran, que lo iba a hacer porque con la mano derecha escribe, “y la mayoría de las actividades las hago con el brazo derecho”.

Para precisar las inquietudes de la emisora, Néstor Morales le preguntó a Machado: “Me están escribiendo desde Sincelejo y me dicen que a usted la escogieron porque usted es uribista en Sincelejo. Como hay tantas versiones y como en Colombia todo es motivo de controversia, y de suspicacia, y de malpensados, ¿esto tiene alguna razón de ser o es un chiste?”.

La enfermera respondió: “La verdad es que jamás me he dedicado a hacer campañas políticas ni de publicidad. A mí la política no me gusta, la verdad. No. Eso es totalmente falso. No tengo ningún partido político”.

Camila Zuluaga, en su ‘Código Caracol’, de Noticias Caracol, destacó que “miembros del partido de Gobierno utilizaron su foto [la de Machado] con la mano en el corazón y la relacionaron con el famoso logo y el eslogan de ese partido”.

La explicación de la periodista se fundamenta así: “La primera en hacer dicha comparación fue una excandidata al Concejo de Bogotá por esa colectividad y parte del equipo de prensa del exsenador Álvaro Uribe. Sin embargo, cuando se pensaba que era algo no premeditado, por parte de ese partido, el propio expresidente Uribe utilizó la foto de la enfermera en su cuenta de Twitter sin escribir ningún mensaje, lo que, por supuesto, todos interpretaron como un aval a la comparación”.