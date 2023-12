El hombre llevaba 2 días desaparecido, en Armenia, y había sido buscado por su familia en clínicas, parques y otros rincones de la ciudad, sin éxito.

Según conoció Nueva Crónica Quindío, la familia tuvo el último contacto con Óscar Iván el miércoles en horas de la tarde hacia las 12:30 p. m., esa noche del 6 de diciembre su madre le estuvo enviando mensajes de texto, notas de voz e incluso haciendo llamadas telefónicas sin respuesta alguna. Sin embargo, también ocurrió algo extraño, sospechoso, alrededor de las 10:13 p. m. le mandaron un mensaje desde el teléfono de la víctima que decía: “‘Dios la bendiga mami, tranquila que yo estoy bien’. Desde ahí no volvimos a saber nada porque no contestó más los mensajes ni las llamadas”. Además, hombres robaron una casa de apuestas en Armenia.

Este medio habló con Luis Gerardo Hernández, padre de la víctima, quien relató: “Resulta que ese mensaje lo enviaron cuando ya lo habían matado, ese mensaje lo enviaron los criminales, ya tenían el celular”.

La mañana siguiente, la del jueves 7 de diciembre, los familiares se levantaron con sospechas del último mensaje y cayeron en cuenta de que su hijo no escribía así, por lo que incrementaron la búsqueda en clínicas, con la Policía e incluso en publicaciones de redes sociales.

“El jueves yo fui al apartamento como a eso del medio día y resulta que no me querían dejar ingresar, les expliqué y les dije que yo era el papá de Óscar Iván, me pedían autorización, pero cómo la iba a conseguir si mi hijo estaba desaparecido, sin embargo, me dejaron entrar y un celador me acompañó hasta la puerta, le tocamos fuerte, lo llamamos y nada, desistimos. El celador me mencionó que lo había visto salir y me dijo que no estaba ahí porque me dijeron que no lo habían vuelto a ver entrando y cuando me dijeron eso, pues yo me tranquilicé porque pensé que estaba haciendo alguna vuelta, que estaría con los amigos, tal vez compartiendo con otras personas en una fiesta y pues me devolví tranquilo a la casa porque me dijeron que lo habían visto salir, pero más tarde esa noche, volvimos con mi esposa y tocamos otra vez duro y nada que aparecía porque nos fuimos preocupados otra vez a buscarlo y a preguntarlo”, dijo Luis Gerardo Hernández, padre de la víctima en la ciudad donde habitantes de calle le prendieron fuego a un tren.

“No pudimos dormir esa noche y el viernes a las 6 a.m. le dije a mi esposa que nos fuéramos a buscarlo, a que salieramos a preguntarlo, me fui a buscarlo en los caños a mirar en varios lados y le dije a mi hija que se fuera para el condominio a decirle al celador que le mostrara las cámaras, no se las mostró, pero la dejó pasar y ella llamó a un cerrajero para poder ingresar al apartamento, eso fue entre las 7:30 a. m. y a las 8 a. m., mi esposa y yo estábamos en otro lado buscando cuando pegaron los gritos más berracos, hallaron a mi hijo sin vida, torturado, atado de manos y pies, con un lazo en cuello, la cabeza cubierta y sospechamos que abusaron de él porque lo encontramos recogido, lo encontraron cubierto con un peluche grande que él tenía y llamamos de inmediato a la Policía”, contó Gerardo Hernández.

Por el momento, las causas y los móviles responsables del crimen son materia de investigación.

“Nosotros no tenemos indicios de nada ni nadie, no sabemos nada, todo quedó en manos de la Fiscalía quien está investigando la situación. Él no tenía problemas con nadie, no se metía con nadie, era una persona muy sana, era un amor con todo mundo”, expresó Gerardo Hernández.

Hernández López era profesional en Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, además, trabajaba como independiente. La familia cuestiona que el conjunto residencial es demasiado grande y no hay cámaras en el lugar, probablemente Óscar Iván ingresó en compañía de quienes serían sus homicidas, pero estos habrían huido sin ningún problema luego de cometer el crimen. A propósito, conductor que provocó grave accidente en Armenia se negó a hacerse prueba de alcoholemia.

“Los criminales salieron solos y nadie se dio cuenta a qué horas ni nada, ni siquiera tienen datafonos para llamar ni buenas cámaras, no tienen cámaras en los pasillos, porque a mi me pusieron problema para entrar pero los criminales salieron y no se dieron cuenta de nada, no se registraron ni nada a la entrada, falta control en el condominio, son pasillos muy grandes y muy solos, pueden pasar cosas como lo sucedido con mi hijo y nadie se da cuenta” dijo Gerardo Hernández.

En el lugar del crimen los delincuentes también hurtaron pertenencias de valor del apartamento como dinero y aparatos electrónicos, por el momento, las autoridades están en investigación que determine quiénes son los responsables de este crimen. Con este caso, en el Quindío la cifra de homicidios asciende a 165 en total.

