La noche del pasado domingo 26 de noviembre a las 7 p. m. en la vía que conduce de Armenia hacia Montenegro, específicamente en el kilómetro 5+ 700 se presentó un siniestro vial donde se vieron involucradas dos motocicletas y un vehículo particular.

Una de las motocicletas fue identificada con placas KCE 92G e iba conducida por un hombre que posterior al siniestro vial fue identificado como Jhon Ardila Díaz. La segunda motocicleta involucrada tenía placas ZOJ 14C y era conducida por Isaias Díaz acompañado de un ciudadano identificado como Víctor Anaure. Los tres hombres resultaron lesionados y se encuentran bajo revisión médica en la Clínica del Café de Armenia, donde dos adultos mayores murieron atropellados.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades de Policía de Carreteras, apuntan a que una de las dos motocicletas adelantó e invadió el carril de la otra moto generando un choque entre las dos, en ese momento, un vehículo particular de placas MAR 804, que iba conducido por el señor Gabriel Álvarez embistió a las motocicletas generando así el choque múltiple. El conductor del vehículo particular no presentó lesiones.

