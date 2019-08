Dijo que se deben adelantar todas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido el pasado domingo, cuando 2 militares murieron tras caer al vacío luego de que una cuerda sujeta a un helicóptero se rompiera y quedaron sin protección alguna.

“Ese tipo de maniobras se deben suspender hasta tanto no se haga una evaluación absolutamente rigurosa. Esas expresiones primero se han adelantado durante muchos años en revistas militares, pero creo que en este momento deben suspenderse por completo hasta tanto no se tenga claro que fue lo que pudo haber ocurrido”, señaló Duque, citado por La FM.

La orden del presidente dista de lo dicho por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez este lunes, que consideró que se deberían seguir haciendo estos actos aéreos en Colombia.

La funcionaria, según La FM, afirmó que las autoridades deben aclarar dónde se presentó la falla, que dejó a los suboficiales Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa muertos, para que esto no se vuelva a presentar. No obstante, no estuvo de acuerdo con que se suspenda este tipo de actos, como lo anunció también el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

“Hay revistas aéreas permanentemente en el mundo; el hecho de que haya un accidente, no quiere decir que lo malo está en la revista”, dijo, citada por ese mismo medio radial.

Ramírez también manifestó que este accidente es “demasiado doloroso” y que en este momento lo que necesitan los uniformados, que siempre están “haciendo esfuerzos por servirle a este país”, es que “los acompañemos de todo corazón”.