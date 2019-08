La vicepresidenta Ramírez aseguró, según La FM, que las autoridades deben aclarar dónde se presentó la falla, que dejó a los suboficiales Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa muertos, para que esto no se vuelva a presentar. No obstante, no estuvo de acuerdo con que se suspenda este tipo de actos, como lo anunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

“Hay revistas aéreas permanentemente en el mundo; el hecho de que haya un accidente, no quiere decir que lo malo está en la revista”, dijo, de acuerdo con la emisora.

Ramírez también manifestó, aseguró el medio, que este accidente es “demasiado doloroso” y que en este momento lo que necesitan los uniformados, que siempre están “haciendo esfuerzos por servirle a este país”, es que “los acompañemos de todo corazón”.

“Eso no debería haber pasado. Esto es demasiado doloroso, porque uno sabe que el alistamiento en todo lo que es el equipo aéreo de la Fuerza Aérea es perfecto y, por supuesto, tiene que serlo ese sistema de cables en los cuales se cuelgan esos muchachos. Es demasiado doloroso”, expresó.

Entretanto, la Fiscalía ya se puso al frente del caso para determinar qué fue lo que causó este fatídico accidente.

Este viernes, aseguró Noticias Caracol, se conocerán los primeros detalles por parte de las autoridades.