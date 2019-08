La primera es la supuesta “ruptura” que pudo sufrir la cuerda de la que colgaban Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa, de la que habló el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), mayor general Ramsés Rueda Rueda, y la segunda, a la que se refirió Espitia en Caracol Radio, es que hubo un objeto extraño.

“Hay una hipótesis adicional de la presencia de un objeto extraño. Las dos hipótesis las estamos valorando para desarrollar técnicamente lo que podría ser el objeto de la intervención, si fue por un accidente o si fue por un objeto extraño”, indicó el fiscal (e).

Pese a que no se ha confirmado ninguna de las posibles causas del accidente, Espitia indicó que el objeto extraño no tendría “características agresivas”, es decir, que no se lanzó con el propósito de violentar a los militares.

“Estamos mirando, desde el punto de vista objetivo, si hubo un error humano, o si hubo, por el contrario, la intervención de un objeto. Pero reitero, no es ningún objeto dirigido contra la aeronave o contra estas personas”, aseguró.

Mientras tanto, la Unidad de Vida de Medellín asumirá la investigación, en la que expertos internacionales colaboraran para esclarecer lo que realmente sucedió.