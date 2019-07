El presidente Iván Duque la nombró nueva cónsul de Colombia en Madrid, España, en remplazo de la economista María Margarita Salas, que llevaba nueve años en el cargo, y a la que removió por razones desconocidas, informó RCN Radio.

Aunque el nombramiento de Borrero, que no tiene carrera diplomática, es inminente, de acuerdo con la emisora, se hará oficial en los próximos días cuando el presidente expida el decreto.

A la exministra, que duró nueve meses frente al Ministerio de Justicia, le ofrecieron ser embajadora de Paraguay pero ella no aceptó, asegura La W. Ahora, su destino será Europa.

El nombramiento de Borrero no cayó bien en sectores del Gobierno, dice el medio, precisamente por el sinsabor que dejó su labor como ministra, pues se le criticó no presentar una reforma a la Justicia consistente, y no cumplir con los propósitos de Duque en ese tema.