El mandatario Iván Duque señaló, en entrevista con La FM, que esa medida que intenta implementar Nicolás Maduro no es “confiable” para controlar la propagación del coronavirus en la frontera, y que su decisión no está relacionada con un tema político.

“Usted puede tener el canal directo que quiera. Pero ese canal directo no es confiable. ¿Qué es lo que garantiza la confiabilidad? Que haya una organización, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es de las pocas organizaciones internacionales que tiene presencia en territorio venezolano para analizar la situación de salud, que ellos nos envíen directrices, orientaciones y coordinación. Es lo mismo que está haciendo con el Brasil. Entonces, esto es todo, menos político”, declaró el jefe de Estado.

No obstante, Duque aclaró en la entrevista que hay solidaridad con los venezolanos y que el cierre de fronteras con ese país se dio porque en ese territorio no hay capacidad para detectar casos de coronavirus: fue una medida “preventiva” y no de “mezquindad”.

“En el régimen siempre buscan sacarle provecho político. Desde antes, ya le habíamos dicho a la OPS que nosotros estábamos dispuestos, con la OPS, a buscar toda la coordinación que fuera necesaria, desde el punto de vista de salud, para que pudiéramos entender la situación de los puntos fronterizos”, agregó el presidente.

Con esa declaración, Duque le deja claro a Maduro que no habrá diálogo entre ellos, luego de que el dictador dijo que intentó comunicarse con el Gobierno colombiano para implementar un canal que les permita a ambos países adoptar medidas para controlar la pandemia en la frontera.