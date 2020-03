green

“Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada; el ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia y no contesta la llamada; el ministro de Defensa ha llamado al ministro de Defensa (de Colombia) y no contestan la llamada”, afirmó el gobernante venezolano en una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares.

A juicio del mandatario venezolano, “es obligante la coordinación entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Venezuela, las autoridades sanitarias, militares, policiales, fronterizas”, por lo que instó al presidente Iván Duque a dejar de lado “extremismos ideológicos”, pues la atención del coronavirus es “una causa humanitaria” para proteger “la salud y la vida”.

Maduro informó que, en cambio, “se hicieron las gestiones con el Gobierno de Brasil” que preside Jair Bolsonaro e hizo hincapié en que “hubo muy buena conversación de cooperación” entre los ministros de Defensa de ambos países. Según él, gracias a esa conversación “se han tomado decisiones conjuntas” entre los Gobiernos de Brasil y Venezuela para “atender la situación fronteriza”.

El líder chavista también declaró este viernes el “estado de alarma” tras confirmarse los dos primeros casos del nuevo coronavirus en ese país, suspendiendo clases y prohibiendo concentraciones en lugares públicos. “Estamos empezando una cuarentena colectiva, una cuarentena social”, dijo Maduro en cadena de radio y televisión tras firmar el decreto del estado de alarma, una modalidad de estado de excepción que le otorga facultades especiales.

Maduro anunció para el fin de semana ejercicios militares enfocados en la atención de una eventual epidemia de coronavirus en Venezuela. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos, informó durante la alocución de Maduro que los ejercicios contemplan aislar ciudades.

El sábado los militares se desplegarán en hospitales y centros de salud y el domingo habrá “ejercicios de cierre de ciudades, de cierre de poblaciones, de cierre de aeropuertos”, anunció Ceballos, sin precisar qué localidades o qué terminales aéreas son las elegidas para ejecutar esos aislamientos.

El pasado jueves, tras declarar en emergencia el sistema de salud, Maduro había ordenado la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia, además de prohibir concentraciones callejeras.

Aunque se ha insistido que es una medida exclusiva para enfermos, el ministro de Interior y Justicia, general Nestor Reverol, indicó este viernes que el tapabocas será de uso obligatorio en “todos los puntos de control fronterizos peatonales” con Colombia y Brasil.

La vicepresidenta Rodríguez, por su parte, anunció su utilización obligatoria en el metro de Caracas y trenes del sistema de ferrocarriles.

Ante la escasez de tapabocas por la alta demanda, Maduro instó a la población a “fabricar sus propios tapabocas” con pañuelos y otros materiales, aunque aseguró que el gobierno está trabajando para garantizar abastecimiento.

La pandemia del nuevo coronavirus afecta a mas de un centenar de países. Ya ha causado más de 5.000 muertos en todo el mundo y el número de infectados sigue creciendo.