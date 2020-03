green

Según el dictador Maduro, esta medida se toma tras declarar una “emergencia” por la pandemia mundial de coronavirus, aunque dijo que aún no hay casos confirmados en su país.

“Hay que tomar medidas que vayan escalando hacia la protección (…). He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia”, anunció Maduro en una declaración ante la prensa en el palacio presidencial de Miraflores.

Esta es otra de las salidas que hace el mandatario de Venezuela después de la llegada del brote a diferentes países de Latinoamérica. En una ocasión insinuó que el virus podría ser “un arma de guerra contra China”.

Además, dice que su país cuenta con los “insumos” y “reactivos” necesarios ante una eventual propagación. El presidente socialista asegura también que la epidemia de Covid-19 “es una amenaza para la humanidad”.

En otro momento, Maduro aseguró que ya tiene la pastilla para curar el COVID-19. Según explicó hace varios días, este medicamento les permitirá a las autoridades sanitarias del vecino país controlar la enfermedad en los pacientes infectados.

Hasta el momento no hay reportes de pacientes en Venezuela con coronavirus. Sin embargo, analistas no descartan que haya algún caso, pero que no se ha hecho público.

AFP