Luego de que el presidente Iván Duque instara este domingo a las universidades a desarrollar desde esta semana “estrategias flexibles para estudio virtual y/o distancia”, un gran número de estas, tanto privadas como públicas, comunicaron la suspensión temporal de clases presenciales.

Buscando que los estudiantes no salgan a las calles, “de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus”, el mandatario anunció la suspensión, también a partir de este lunes, de las clases en los colegios del país , medida quepara no cesar definitivamente mientras se controla el virus en Colombia.

El Sena, por su parte, anunció en su sitio web:

“Suspendemos la formación presencial en todos los centros de formación y sus respectivas sedes a nivel nacional a partir del lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso. Por lo tanto no habrá ingreso de aprendices”.

Aquellos que reciben formación presencial en el Sena entrarán en un periodo de vacaciones que irá desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril, añadió la institución.

Varias de las más importantes universidades del país ya se habían anticipado a la instrucción presidencial y en los últimos días habían anunciado las respectivas medidas.

La suspensión, en la mayoría de los casos se extiende hasta el 23 de marzo. Sin embargo, algunas de ellas prolongaron la suspensión por 15 días, y otras incluso conectaron la medida con el receso de Semana Santa.

Cabe recordar que mientras algunas de ellas pusieron a disposición sus plataformas virtuales para no cesar, algunas decidieron adelantar vacaciones a sus estudiantes.

A continuación, una breve lista de las más importantes universidades públicas y privadas del país que ya comunicaron que, desde este 16 de marzo, no recibirán a sus estudiantes, aunque sí a sus administrativos.