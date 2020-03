green

La mandataria sostuvo que no levantará la medida que restringe todo el día la movilidad de los carros particulares porque la calidad del aire no ha mejorado tanto como para detener esa medida y el hecho de que suba la contaminación no es conveniente con la emergencia sanitaria que vive el país ante la llegada del virus COVID-19.

“Debemos mantener las medidas de no quemar gasolina, ni diésel en carros, motos y camiones, porque si sube la contaminación, sube la enfermedad respiratoria, llega más gente a urgencias, llega más gente a los hospitales y nos limita la capacidad que tenemos para responder al coronavirus”, manifestó en un principio la alcaldesa.

López confirmó que, pensando en descongestionar las aglomeraciones habituales en Transmilenio, se habilitarán a partir de este lunes las ciclovías por algunas de las avenidas principales de Bogotá, como en los días sin carro y los domingos.

“Vamos a mantener el pico y placa. No ha mejorado lo suficiente el aire para levantarlo. Lo que sí vamos a hacer desde mañana es habilitar ciclovía permanente, como las que tenemos en los días sin carro. Habrá ciclorruta permanente, Avenida Ciudad de Cali, Américas, carrera Séptima… en la medida en la que no todos los niños van a ir a estudiar, mucha gente se va a quedar trabajando, y tengamos ciclovía permanente en Bogotá, vamos a reducir la aglomeración en Transmilenio”, concluyó López.

El presidente Iván Duque decidió suspender las clases en los colegios y universidades públicas del país como medida preventiva para contrarrestar el coronavirus.

A este domingo 15 de marzo, Colombia tiene 34 casos de personas con coronavirus: 13 en Bogotá, 7 en Medellín, 3 en Neiva, 3 en Cartagena, uno en Cali, uno en Manizales, uno en Cúcuta, uno en Risaralda, uno en Meta, uno en Buga, uno en Palmira y uno en Rionegro.