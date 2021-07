Este miércoles se conoció que serían 14 menores que no superan los 5 años los que habrían sido abusados en un hogar de atención a la primera infancia de esa ciudad.

La gravedad de la denuncia causó indignación desde que se conoció, y Duque no lo dejó pasar, refiriéndose a ello en duros términos:

“Me indigna, me duele, me genera rabia, rechazo, ver ese abuso a los niños de Colombia. Y a esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron”, aseveró.

El presidente también anunció que a raíz de lo sucedido el próximo martes 6 de julio sancionará la ley de cadena perpetua para violadores de menores.

La Alcaldía de Medellín informó que los menores de edad habrían sido abusados por un auxiliar de nutrición, quien fue “suspendido de actividades que le permitan tener algún contacto con los niños y las niñas, en tanto avanza la investigación por parte de las autoridades competentes”. Asimismo, el centro infantil fue cerrado temporalmente.

La Fiscalía, por su parte, se limitó a publicar un escueto trino en la tarde, en la que decía que “activó rutas de atención integral a los menores con las entidades correspondientes, y creó noticia criminal para iniciar investigaciones”.

Estas fueron las palabras del mandatario:

Me indigna, me duele, me da rabia ver el abuso contra nuestra niñez, y a esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos les debe caer todo el peso de la justicia. Por eso, el martes sancionaremos la ley que reglamenta la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. pic.twitter.com/WbpId7SBmd

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 1, 2021