Esta frase quedó consignada en un mensaje que compartió este jueves el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter, en donde explicó que el acuerdo con el Congreso fue “no gravar con IVA la canasta básica esencial”.

Incluso, el senador Álvaro Uribe también se refirió a ese tema y salió en redes a reforzar el concepto que usó Duque. “El presidente Duque ha escrito que no va IVA a la canasta básica esencial”.

La aclaración se dio al parecer porque la información que se difundió en medios fue que se había hundido el IVA para la canasta familiar, noticia que muchos colombianos celebraron.

Pero según explicó en RCN Radio el representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés, lo que tendrá que hacer el Congreso ahora es evaluar qué productos hacen parte de la categoría “esencial” (exentos del IVA) y cuáles no, para aplicarles así el gravamen.

Garcés precisó que productos como la carne no serán gravados con IVA, pero que hay ciertos casos que se van a revisar. “En el mercado hay unas diferentes (carnes), condimentadas o de otro tipo, que debemos revisar si se gravan o no”, dijo.

Pero más allá de esta explicación, las dudas persisten y usuarios en redes sociales crearon la etiqueta ‘#CanastaBásicaEsencial’ para hablar del tema, ya que tanto el DANE como el Banco de la República (en su Red Cultural) hablan solo de canasta familiar para referirse al conjunto de bienes y servicios que adquiere una familia de manera habitual para su sostenimiento.

Por ejemplo, la periodista y directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz, le preguntó en Twitter al presidente Duque cuáles son los productos de la canasta familiar que tendrán IVA y quién los define.

Además, lo invitó a que explique la palabra esencial.

Estas son otras reacciones de políticos, periodistas y usuarios de redes sobre el tema que ha generado polémica.

El presidente @IvanDuque se inventó un concepto económico: la canasta básica esencial. Nadie sabe qué es, con qué se come, quién lo mide, nada, no sabemos nada. Me parece, pero no sé, que eso no es serio. ¿Qué política es esa?

— Espinosa (@EspinosaRadio) November 22, 2018