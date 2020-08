green

En la entrevista con ese medio de comunicación, Iván Duque reiteró su defensa al senador Álvaro Uribe luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara detención domiciliaria por posible fraude procesal y soborno a testigos. Para el mandatario, al líder del Centro Democrático debieron darle la posibilidad de defenderse en libertad.

Al ver la postura de Duque en este caso, la periodista Vanessa de la Torre le preguntó: “¿Presidente, usted conoce algo de las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe? Son 27.000 horas de grabación…”.

A ese interrogante el mandatario respondió: “No conozco el expediente, no lo conozco”. Acto seguido, De la Torre le contrapreguntó: “¿Y por qué confía tanto? En este caso en particular, en este caso en particular”.

Duque manifestó que defiende a Uribe por lo que conoce de él como persona. “Todos damos nuestras opiniones de las personas que conocemos. Yo he conocido a Álvaro Uribe a lo largo de la vida, he tenido amistad y trabajé con él. He visto siempre una palabra que lo describe a plenitud: honorabilidad”, concluyó el presidente.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia explicó en un breve video su decisión de ordenar la detención domiciliaria de Álvaro Uribe. En él, el presidente de la Sala argumentó que la medida preventiva llega porque su investigación apuntó a que Uribe es el “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Esta es la parte final de la entrevista de Duque en Noticias Caracol, en la que reconoció que no estaba al tanto del expediente de la Corte contra Uribe: