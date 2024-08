En medio del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln), denunciaron la muerte de tres personas en el departamento del Chocó.

Los hechos han sido denunciados por la comunidad de Santa María de Pángala, ubicada en el municipio del Litoral del San Juan (Chocó), donde señalaron que una mujer a quien identificaron como Yeliza Sarco Chamarra, de 32 años, murió junto con su bebé esperando ser trasladados a un centro asistencial.

“Según las manifestaciones de la comunidad no se pudo hacer el acercamiento a las instituciones de salud, ya que no tenían disponibilidad de combustible en su momento, situación que es compleja, porque la única ruta de desplazamiento que tenemos en el municipio es la vía fluvial y al no contar con el combustible necesario y por la ahora en la que ocurrieron los hechos era muy difícil que pudieran desplazarse”, dijo a la FM, Luz Estella Murillo, secretaria de salud del Litoral del San Juan.